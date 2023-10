OM: Gattuso décrypte son style de jeu avant le match face à Lyon

L’Olympique de Marseille recevra l’Olympique Lyonnais ce dimanche en clôture de la 10e journée de Ligue 1. Présent en conférence de presse, Gennaro Gattuso a évoqué son style de jeu, qu’il veut imprégner à son équipe.

À la veille de la réception de l’Olympique Lyonnais pour le compte de la 10e journée de Ligue 1, l’entraîneur de l’OM Gennaro Gattuso a évoqué son style de jeu, qu’il veut imprégner à son équipe.

« J’affectionne le football qui est fait de possession, mais pas seulement. L’objectif est d’aller vers l’avant »

#Gattuso : « On ne peut pas gagner qu'avec le leadership et le courage. Il faut aussi jouer au football. Les joueurs donnent tout. C'est un style de jeu différent. Pendant l'entraînement, ils sont fatigués. C'est dur mais c'est différent de ce qu'ils faisaient. Ils font les…

« J’affectionne le football qui est fait de passes, de possession, mais pas seulement. L’objectif est d’aller vers l’avant, pas juste d’avoir la possession. Attaquer l’espace pour isoler des joueurs en phase offensive. Ce sont des passes dans l’idée de créer des espaces, a confié l’entraîneur olympien. Contre Monaco, il y avait un manque d’équilibre, c’était flagrant. Dans le foot moderne, on considère qu’il faut jouer surtout avec le ballon, mais c’est tout aussi important de travailler sans le ballon. Avoir plusieurs systèmes défensifs, plusieurs plans tactiques… J’aime un foot hybride, oui, qui doit être offensif, qu’il y ait de la liberté pour créer, a-t-il affirmé. Avec le travail, on crée des automatismes et on réussit à s’améliorer. Il faut créer les conditions de la réussite, c’est mon boulot. Je ne reste pas bloqué sur tel ou tel style de jeu. Quand on a une équipe qui crée 4-5 occasions de but contre Nice, cela montre qu’on est sur le bon chemin. L’erreur est toujours possible, on peut manquer devant le but. Mais il faut créer les conditions d’être dangereux, jouer de manière propre dans le camp adverse. Vous parlez d’Aubameyang mais Ndiaye aussi aurait pu marquer 4 ou 5 buts. C’est quelque chose qui se travaille à l’entraînement, quand tu marques, tu marques, cela reste en tête et tu arrives avec plus de confiance« , a ajouté Gattuso.