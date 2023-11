OM – OL : Aulas en remet une couche !

En marge des 50 ans de l’INF à Clairefontaine ce mardi, Jean-Michel Aulas s’est une nouvelle fois exprimé au sujet du caillassage de bus. Pour l’ancien président de Lyon, le match ne devrait même pas être rejoué !

Jean-Michel Aulas, dans des propos relayés par RMC et l’Equipe, a de nouveau évoqué le match OM – OL. « Vous savez, c’est un drame personnel quand pendant 36 ans vous avez œuvré… Joué 1 500 ou 1 600 matches de Première Division chez les garçons, plusieurs centaines chez les féminines, 350 matches européens chez les garçons et les filles… On a envie de continuer comme avant donc je le vis mal. Mais ceci étant, il faut faire confiance aux nouveaux propriétaires, et je suis persuadé qu’après cette période un petit peu difficile on va prendre les bonnes décisions, ce qui permet de garder espoir. Alors je suis ni optimiste, ni pessimiste, mais je garde espoir. Je l’ai dit le lendemain. Je ne peux pas tout dire non parce que je suis membre du Comex et du conseil d’administration de la Ligue. On va abandonner les casquettes. Ca fait 36 ans que je suis dans le football professionnel. (…) Il y a déjà eu des incidents à Marseille de ce type-là, qui ont été gérés parce que le délégué était dans le car à côté du président ou de l’entraîneur de l’époque et il avait pu en tirer un certain nombre de conséquences. Malheureusement, le délégué n’avait pas pris place dans le bus. Mais il n’empêche que la Ligue et le club ne peuvent pas s’exonérer. En UEFA, quand vous jouez en Champions League, on a été sanctionné, l’Olympique Lyonnais, à l’époque du match contre les Turcs. La responsabilité existe. Personnellement, je n’imaginais pas que le match puisse être rejoué à Marseille. Il y a un appel, on verra ce qui se passera. »

La responsabilité existe. Personnellement, je n'imaginais pas que le match puisse être rejoué à Marseille

Jean-Michel Aulas s’était déjà exprimé à ce sujet sur son compte Twitter avant de donner une interview au journal L’Equipe.

Il ne faut pas que le match soit reporté

« On se rend compte que l’on a frôlé le drame avec des conséquences graves pour l’Olympique lyonnais. Il y a la situation sportive, celle du club en général et cette blessure très grave de Fabio (Grosso) et de son adjoint. On a l’impression qu’on laisse faire les choses. Cette fois-ci, il y a un blessé grave et la prochaine, il y aura des morts. Je suis ulcéré de voir qu’on ne prend pas toutes les précautions pour que ça n’arrive pas. Il y avait un certain nombre d’infos selon lesquelles les attaques étaient prévues. Il ne faut pas que le match soit reporté mais que les sanctions tombent, cette fois-ci, de manière définitive. Si on reporte le match, on donne la possibilité aux auteurs et à ceux qui les regardent de recommencer. (…) Je laisse aux gens qui en ont la responsabilité de décider de le faire en leur âme et conscience. Mais il faut une sanction très grave. Sinon, la prochaine fois, il y aura des morts. Fabio aurait pu perdre un œil »

À Marseille ou ailleurs, cela nuit à l'image du football

Didier Deschamps qui était présent à Paris ce lundi pour la cérémonie du Ballon d’Or s’est exprimé à ce sujet au micro de la Chaîne L’Equipe. « C’est horrible de voir de telles images. On n’a pas envie de les revoir, affirme le sélectionneur de l’Equipe de France. Malheureusement c’est arrivé. J’ai une grosse pensée pour Fabio (Grosso) et son adjoint qui ont été blessés. On va parler du foot à travers ça. Avoir le maximum de sécurité ce n’est pas évident et quand cela arrive à Marseille ou ailleurs, cela nuit à l’image du football. »