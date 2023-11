OM – OL : L’incroyable coup de ce parieur !

Suite aux incidents précédent le match OM – OL, à savoir le caillassage des bus lyonnais et la blessure de Fabio Grosso, la rencontre a été reporté au 6 décembre prochain. Un drame pour le monde du football, mais une belle affaire pour se parieur marseillais.

En effet, un parieur avait misé sur plusieurs rencontres dont ce fameux OM – OL. Il avait tous les autres résultats justes et avait misé sur un triple concernant ce match, il était sûr de gagner déjà au moins 45 455 euros. Avec le report de la rencontre, le montant a été multiplié par 3 car il avait pris cette option pour cet Olympico. La FDJ lui a donc versé la coquette somme de 139135 €.

Ne perdez pas espoir, regardez mon histoire



Interrogé par la Provence, il a expliqué qu’il ne savait pas qu’il pourrait tripler ses gains. « Je ne le savais pas, mais dans les règlements de la Française des Jeux, quand un match d’un Loto Foot est annulé, le ou les résultats misés sont validés. Si j’avais opté pour l’un des trois choix, mon gain aurait été multiplié par un. Deux choix, ça fait fois deux. Et comme j’avais opté pour les trois options, ma somme a triplé ! J’ai mis mon K-Way, j’ai enroulé mon portefeuille dans du film alimentaire pour qu’il ne prenne pas l’eau. J’ai aussi pris de quoi me défendre au cas où quelqu’un me tombe dessus (rires) » a-t-il précisé avant de rentrer chez lui tout heureux lui que la vie n’a pas gâté : « me voit arriver essoufflé, le regard vide. Elle a d’abord cru que j’avais perdu le ticket. Je lui raconte tout. Les minutes qui ont suivi étaient les plus compliquées émotionnellement. On a la faiblesse de croire qu’on a mérité ce coup du sort. On a tellement morflé, tellement connu de galères. L’argent, la perte d’un boulot, la santé, mes problèmes de dos, le cancer de ma compagne… Je pense à Fabio Grosso, à ses violences qui ne devraient jamais exister dans le sport… Je pense aussi aux supporters de l’OM. Ne perdez pas espoir, regardez mon histoire. »