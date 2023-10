OM – OL: Pierre Ménès n’a pas de doute !

Alors que l’Olympique de Marseille recevra ce dimanche l’Olympique Lyonnais pour le fameux Olympico en clôture de la 10e journée de Ligue 1, Pierre Ménès a déjà tranché.

L‘OM accueillera l’OL pour le compte de la 10e journée de Ligue 1. Le club rhodanien, en crise, pointe à la dernière place du classement et n’a toujours pas remporté le moindre match. Paradoxalement, c’est la raison pour laquelle les supporters marseillais s’attendent à voir les Gones relever la tête au Vélodrome. Pierre Ménès, lui, ne croit pas en ce scénario et voit les Olympiens s’imposer face à une équipe « qui ne met plus un pied devant l’autre ».

« Je serais évidemment plus inquiet pour Lyon »

Face à Pierrot (2/3) : « J’aurais préféré regarder Rabbi Jacob plutôt que Lyon-Clermont » Nice feu de paille (?), Lille réaliste, un Olympico au rabais (?), Deschamps vs Latour, Gattuso bonne pioche (?), Aubameyang mauvaise pioche (?)…https://t.co/YraXYw0Hum via @YouTube — Pierre Ménès (@PierreMenes) October 23, 2023

» L’ambiance sera extraordinaire, le stade sera plein parce que la rivalité va revigorer tout ce petit monde, a-t-il analysé sur YouTube. Après, je trouve la dynamique négative de l’OM relative parce qu’ils font des choses plus intéressantes depuis que Gattuso est là. Sur la durée, je pense que ça peut plus ou moins se remettre en place. Je serais évidemment plus inquiet pour Lyon« , a ajouté le journaliste.