OM – OL : Quelle heure, quelle chaine TV (streaming) ?

Après trois contre-performances de suite avec l’élimination en 16e de Coupe de France contre Lille, le décevant nul contre le Racing Club de Strasbourg (1-1) et la défaite face à Nice (2-0) la semaine dernière, les Marseillais reçoivent l’Olympique lyonnais ce dimanche soir dans un Vélodrome à guichets fermés. À quelle heure et sur quelle chaine TV suivre cette rencontre en direct ? On vous explique tout…

Ce match, comptant pour la 20e journée de Ligue 1, fait donc suite à la défaite 2-0 face à Nice la semaine dernière. L’OM de De Zerbi se doit de l’emporter face aux Lyonnais afin de reprendre 3 points d’avance sur Monaco, troisième du championnat qui s’est imposé 4-2 contre Auxerre ce samedi et qui est donc revenu provisoirement à hauteur des Olympiens avec 37 points.

L’heure et la chaîne TV pour suivre le match

Le coup d’envoi de la rencontre entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais sera donné ce dimanche 2 février à 20 h 45. Le match sera diffusé en direct sur DAZN.

La déclaration de Roberto De Zerbi en conférence de presse

Lors du traditionnel exercice de la conférence de presse d’avant match ce vendredi, le coach lombard est revenu sur la débâcle de la semaine dernière contre Nice tout en rappelant l’importance de se relever dès ce dimanche face à Lyon:

Contre Lille et Strasbourg, on a fait de bonnes performances, on méritait de gagner, on a créé des occasions, bien joué, pas subi, mais on n’a pas réussi à l’emporter, tandis qu’à Nice, on n’a pas bien joué du début à la fin, on n’a pas fait ce qu’on a fait avant. Le match de Lyon est important pour la rivalité, le classement, pour réagir après la défaite de Nice. Je l’ai dit aux joueurs : gérer les victoires quand on a un objectif important est plus simple que de gérer les défaites. Comme on a réussi à bien repartir après Auxerre, le PSG et Strasbourg, il faut qu’on se relève dimanche. On a la chance de jouer à domicile contre une équipe forte, c’est ça aussi la beauté du foot, repartir avec une victoire contre une équipe qui est notre concurrent direct.