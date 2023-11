OM – OL : Tolisso fait-il semblant de ne pas comprendre ?

Alors que la commission de discipline de la LFP a logiquement décidé de ne pas sanctionner l’OM suite aux graves incidents intervenues sur le bus des lyonnais, le club de Textor a fait appel de cette décision et ne comprend pas cette décision à l’image du milieu de terrain Corentin Tolisso.

En conférence de presse ce vendredi, Corentin Tolisso a été interrogé sur cette décision de faire jouer OM – OL le 6 décembre prochain à Marseille avec les supporters marseillais. Le milieu de terrain s’est dit sidéré qu’il n’y ait pas de sanction envers l’OM, fait-il exprès de ne pas comprendre que les graves incidents ont eu lieu sur la voie publique et que les coupables seront sanctionnés par la justice ?

C’est aberrant de ne pas avoir de sanctions

«À Marseille cela nous a encore plus soudé, c’était un événement marquant. On a été solidaire et on a pris la décision tous ensemble (de ne pas jouer). Je ne comprends pas l’absence de sanction. C’est une décision qui n’est pas réfléchie. Je ne sais pas si on se rend compte que notre coach a failli perdre un œil, je trouve fou qu’il n’y ait aucune sanction. J’ai vraiment eu peur depuis l’intérieur du bus. Il va se passer quoi quand on va y retourner? On nous a dit que la sécurité avait été optimale et que tout allait bien se passer quand on y est allé la dernière fois. Qui nous dit que cela ne se reproduira pas? Notre coach a failli perdre un œil, on fait quoi s’il y a pire? On fait quoi si les vitres sont encore cassées ? (…) je trouve vraiment très très fou qu’il n’y ait pas de sanction. Je suis père de famille et je punis les enfants quand ils font des bêtises. Là ils (à Marseille) ont fait des bêtises et ils ont aucune sanction, explique Tolisso. Ce n’est pas logique. Je ne comprends pas cette décision. Les vitres ont été pétées, des projectiles auraient pu arriver. Je ne vois pas ce qu’il faut attendre pour qu’il y ait des sanctions. (…) Aujourd’hui, je ne vais pas vous mentir, on n’a pas eu le temps d’en parler. Mais on en parlera peut-être durant les prochains jours ou pendant la trêve. Là, il y a Rennes. Donc je ne peux pas vous dire oui ou non. […] Ce problème peut se passer en France ou n’importe où ailleurs. C’est aberrant de ne pas avoir de sanctions. J’étais dans le bus à ce moment-là, j’ai eu peur. Il se passe quoi si un joueur perd un œil et arrête sa carrière ? Je trouve cette décision incompréhensible.»

Il faut préciser que les supporters lyonnais ne seront pas autorisés à faire le déplacement !