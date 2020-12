OM – Olympiacos : Vers le même onze que face au FC Nantes?

Selon les informations de Mathieu Grégoire, journaliste pour L’Equipe, André Villas-Boas devrait aligner le même onze que face au FC Nantes.

Ce samedi l’Olympique de Marseille s’est imposé 3-1 face au FC Nantes. Comme évoqué en conférence de presse, le coach portugais devrait aligner le même onze que lors de la dernière journée de Ligue 1 face à l’Olympiacos comme le précise sur Twitter Mathieu Grégoire, journaliste pour l’Equipe.

Comme pressenti dans @lequipe du jour, on part sur la même compo #OM que face à Nantes, samedi #OMOLY — Mathieu Grégoire (@Serguei) December 1, 2020

LE ONZE FACE A NANTES, SANSON SUR LE BANC?

Pour rappel, l’OM évoluait en 4-3-3 face à Nantes avec Mandanda dans les buts, Amavi et Sakai en tant que latéraux. Alvaro et Caleta-Car étaient en charnière centrale. Au milieu, Kamara était en pointe basse avec un duo Rongier – Cuisance. En attaque, Payet à gauche et Thauvin à droite. Benedetto était seul en pointe.