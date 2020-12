OM – Olympiakos (2-1) – Payet : « On met fin à une série noir »

La réaction de l’entraineur de l’Olympique de Marseille André Villas-Boas après la victoire du club marseillais face à l’Olympiacos ce mardi soir au stade vélodrome (2-1).

Dimitri Payet au micro de RMC Sport après la victoire de l’OM contre l’Olympiacos en Ligue des champions (2-1) :

« On savait que ce dernier match face à l’Olympiakos pouvait nous permettre de nous racheter un peu de cette campagne et surtout de prendre trois points très importants. Ça vient aussi du match que l’on a fait samedi contre Nantes qui a été l’un de nos meilleurs matchs dans le contenu. On a bien débuté le match mais après c’est vrai qu’on prend malheureusement un but. Il y a quelques semaines on aurait peut être baissé la tête mais la on a vu que l’on a poussé et on a été récompensé par deux faits de jeu. On est content car on met fin à une série noire qui était très longue. Si on avait montré ce visage la one n’aurait pas été premier du groupe mais on aurait peut être pu prendre des points utile pour se battre pour autre chose aujourd’hui. Là on n’a plus notre destin entre nos mains. » Dimitri Payet – Source – RMC Sport