OM – Olympiakos : Fin de la série de la honte, grosse réussite arbitrale et minuscule espoir d’Europe !

L’Olympique de Marseille s’impose enfin en Ligue des Champions, face à l’Olympiakos, grâce à deux penaltys de Dimitri Payet ! Que retenir de ce match ? Les 3 Enseignements de Mourad Aerts.

FIN DE SÉRIE

Dieu merci, on en restera à treize et pourtant à la mi-temps de ce match, on était franchement pas optimiste quant à laisser ce sale record dans le rétroviseur ! Soyons clair, ce ne sont pas ces trois tout petits points qui vont effacer cette désastreuse campagne européenne.

Elle reste vraiment honteuse mais on en a au moins fini avec notre bonnet d’âne historique… Il faut prendre ce qu’on peut prendre…

grosse RÉUSSITE ARBITRALE

On ne va pas se mentir, l’Olympiakos n’a pas montré grand chose dans le jeu et l’OM ? Juste un peu plus. Et pas vraiment suffisamment, de manière évidente, pour gagner… mais ce soir les Marseillais ont eu pas mal de réussite arbitrale avec deux penaltys arrachés sur deux toutes petites fautes ! Il y a deux ans, sans la VAR, ces deux penaltys n’auraient sans doute pas été accordés.

L’OM les a eux et on peut souligner le sang froid de Payet qui les a très bien transformés, en hauteur sur un côté, très difficile à sortir pour le gardien comme on l’a vu sur le second. Ça vient récompenser un bon match de notre ex-capitaine.

MINUSCULE ESPOIR D’EUROPE

Car il faut rappeler à tout le monde que lorsque deux équipes sont à égalité de point c’est la différence de buts particulière qui règle la situation. Et en cas d’égalité à ce niveau-là, c’est le but à l’extérieur. Il nous reste donc un tout petit espoir d’aller en Europa League, en prenant plus de point que l’Olympiakos lors du dernier match de poule. On ira chez un City déjà qualifié alors que les Grecs recevront un Porto également déjà qualifié. Disons qu’on est en ballotage défavorable. Donc l’Europe, c’est plus très loin d’être fini mais il reste un espoir…