OM – Olympiakos : Valbuena est bien à Marseille… mais il ne jouera pas !

Mathieu Valbuena s’est blessé à l’entrainement le 19 novembre dernier. Alors qu’une photo de lui présent avec le groupe de l’Olympiakos à Marseille a laissé entendre qu’il pourrait être de retour, le milieu de terrain sera bien forfait face à l’OM ce mardi.

Mathieu Valbuena va-t-il finalement jouer ce soir face à l’OM ? La réponse est non. Malgré une photo postée sur ses réseaux sociaux, le milieu de terrain ne sera pas apte demain. Selon nos informations, Mathieu Valbuena a fait le déplacement avec l’Olympiakos à la demande de son président, il sera présent sans pour autant être disponible. Il y a une semaine, il avait donné les détails de sa blessure lors d’un entretien accordé à Footballclubdemarseille.fr.

Je ne vais pas pouvoir jouer les 3 prochains matches de Champions League y compris celui face à l’OM — Valbuena

« Je me suis blessé à l’entrainement sur un truc simple, j’ai voulu faire un crochet et j’ai senti une douleur aux quadriceps. J’ai fait des examens et je vais être absent 4 à 6 semaines. (…) Compliqué pour moi de ne pas pouvoir aider les coéquipiers jusqu’à la fin de l’année. On a des échéances importantes, il nous reste un mois avant les vacances. Je ne vais pas pouvoir jouer les 3 prochains matches de Champions League y compris celui face à l’OM. C’est une grande déception, je m’étais aussi blessé l’année dernière dans cette période. Je suis déçu mais ça va me permettre de récupérer. Je me suis blessé le 19, une absence de 4 semaines et je reviendrais pour le premier match de janvier. Je vais prendre mon temps pour ne pas revenir trop tôt. » Mathieu Valbuena – source : footballclubdemarseille.fr (24/11/2020)

Pour revoir l’intégralité de cette interview de Mathieu Valbuena