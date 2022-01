OM : « On a la chance d’avoir Bakambu et Kolasinac qui ont de l’envie et demandent à s’entraîner »

Les deux recrues du mercato hivernal Cédric Bakambu et Sead Kolasinac semblent motivées et bossent dur à l’entrainement. Jorge Sampaoli étant suspendu pour la reception du match face au MHSC en Coupe de France, c’est son adjoint Jorge Desio qui était ce jeudi en conférence de presse, puis Valentin Ronfier…

On ne prend pas en compte le temps de jeu ni le match d’avant. On prend les meilleurs pour gagner chaque match — Desio

« Ce sont deux joueurs qui ont peu joué avant de venir. Je ne suis pas le préparateur physique de l’équipe mais Pablo Fernandez a travaillé avec eux avec beaucoup de professionnalisme comme il le fait tout le temps. Ils se sont entraînés plus que les autres pour compenser ce manque de rythme parce que c’est difficile à retrouver si on ne joue. L’idée était de les faire se rapprocher au plus vite de leur meilleur niveau physique. On a la chance d’avoir deux joueurs qui ont de l’envie et demandent à s’entraîner. Ils sont attentifs à cela et Pablo est exigeant avec eux. On l’a vu avec Bakambu mais on a la sensation que les bons résultats aident à s’intégrer dans un nouveau système avec de nouveaux partenaires. Quand les résultats vont dans le bons sens c’est plus simple. » Jorge Desio – source : Conférence de presse (27/01/2022)

#Desio : « Kolasinac et Bakambu sont en demande d’entraînement, ils ont la volonté de revenir rapidement. » #OMMHSC #ConfOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 27, 2022

Sead c’est très costaud physiquement — Rongier

« On est content d’avoir de nouveaux joueurs. Surtout des joueurs de qualité qui se sont bien adaptés. Cédric l’a fait avec un but et Sead s’est intégré naturellement. C’est plutôt facile de s’intégrer dans ce groupe. Il y a une bonne ambiance et la dynamique actuelle aide. Sead c’est très costaud physiquement. Cédric c’est un attaquant avec beaucoup d’agilité et qui a le sens du but. Il observe bien les espaces à prendre. » Valentin Rongier – source : Conférence de presse (27/01/2022)