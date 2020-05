OM: « On a largement mérité cette qualification en LDC ! »

La LFP a mis un terme au championnat de France, l’OM deuxième du championnat est donc qualifié pour la Ligue des Champions. Alvaro s’est réjoui de cette qualification et estime l’avoir mérité…

Pour la première fois de sa carrière le défenseur espagnol Alvaro se qualifie pour la Ligue des Champions. Interrogé par RMC, il a estimé que le club olympien a mérité sa qualification pour la coupe aux grandes oreilles…

Chaque équipe a eu 28 journées pour lutter– Alvaro

« Quand on a joué plus de deux tiers du championnat, quand on a six et sept points d’avance sur nos poursuivants, il aurait été injuste d’annuler ce classement et les matchs disputés. Je veux bien comprendre que certaines équipes se plaignent, notamment les équipes qui n’ont pas pu se qualifier pour l’Europe ou celles qui sont reléguées en Ligue 2. Mais je le répète: chaque équipe a eu 28 journées pour lutter, gagner et faire ses preuves. On a largement mérité cette deuxième place et cette qualification pour la Ligue des champions. » Alvaro— source: RMC Sport