OM : « On a l’impression que Tavares s’en fout »

Nuno Tavares ne fait pas l’unanimité à l’OM. Adoré par certains pour son apport offensif, mais aussi très critiqué par beaucoup en raison de sa nonchalance défensive. Sur le plateau du DFM nos invités Franck Conte et Thierry Mode aka « Titi c‘est toi le boss » sont agacés du comportement de Tavares et de ses lacunes défensives.

Tavares est un joueur clivant du côté de l’OM. Capable d’apporter un plus offensivement par sa vitesse et son physique, mais aussi handicapant au niveau défensif. Tavares semble peu impliqué et volontaire dans le travail défensif.

Tavares ne sent pas concerné par le travail défensif

« Les qualités de Tavares c‘est d’être offensif, d’être très haut. Donc du coup le système de Tudor lui convient bien de ce point de vue là. Tavares est un très mauvais défenseur. Il ne se sent pas concerné par le travail défensif. En même temps ce n’est pas vraiment un joueur de Marseille non plus. À mon avis le problème c’est ça. Et il n’a pas non plus de concurrence donc franchement pourquoi tu veux qu’il se casse le cul ? Il a marqué 8 buts il va finir avec une saison avec des statistiques de fou pour un latéral. Arsenal ne va pas le garder. Si tu es Arsenal tu vois un peu ses matchs. Après c‘est une saison où il est prêté. Il peut revenir aussi avec d’autres intentions. Il peut revenir à Arsenal en disant « ok je m’y mets ». Au niveau défensif c’est vraiment un joueur inquiétant. » Franck Conte – Source : Football Club de Marseille (16/03/2023)

Défensivement Tavares n’est pas bon

« Défensivement il n’est pas bon. C’est sa nonchalance sur le repli défensif. Tu as l’impression qu’il s’en fout. Et puis son pénalty raté, on l’a encore en travers de la gorge. Tout le monde tombe sur Balerdi parce qu’il a loupé. Mais moi je tire à boulets rouges sur Tavares. Parce que Pau Lopez avait fait le job d’arrêter le premier penalty, si Tavares ne le loupe pas c’est terminé. » Thierry Mode – Source : Football Club de Marseille (16/03/2023)