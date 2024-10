OM : On a retrouvé le Balerdi catastrophique…

Grosse défaite pour l’OM face PSG 0-3 et en plus dans un Vélodrome plein et bouillant. Voici la note et l’appréciation de Léo Balerdi lors de cette dernière rencontre de la 9e journée de Ligue 1.

Le PSG a infligé une sévère correction à l’OM lors de ce Classique au déroulement atypique, s’imposant 3-0. Les Marseillais ont été rapidement mis à mal par Paris. Joao Neves a profité d’un ballon repoussé par Rulli pour marquer son premier but sous les couleurs du PSG dès la 7e minute. Ce but n’a pas suffi à réveiller les Olympiens, qui ont rapidement subi un coup dur avec l’expulsion d’Amine Harit pour un tacle dangereux sur Marquinhos, laissant son équipe à dix contre onze à la 22e minute.

Pour couronner le tout, Balerdi a commis l’irréparable en trompant son propre gardien dans une situation sans danger, offrant ainsi un deuxième but à Paris à la 29e minute. Profitant de cette situation délicate pour leur rival, les Parisiens ont enfoncé le clou avant la pause, avec un troisième but signé Barcola à la 39e minute.

Dès le début de la seconde période, Barcola a eu l’opportunité de signer un doublé, mais il a raté son tir à la 47e minute. Dembélé a également échoué sur une superbe passe de l’ancien Lyonnais à la 56e minute, tout comme Fabian Ruiz quelques instants plus tard à la 79e minute. En dépit de nombreuses occasions, le PSG n’a pas réussi à aggraver le score et s’est contenté de cette victoire déjà nette face à son éternel rival.

La note de Léo Balerdi : 2/10

Son appréciation

La première mi-temps a été catastrophique, avec une sortie trop tardive sur Mendes lors du premier but (7e), même si Greenwood l’avait négligé. De plus, il a marqué un but contre-son-camp difficilement explicable (29e). Il a semblé perdu comme lors de ses premières saison avec le maillot olympien, pas aidé par un Kondogbia imprécis. Son nouveau statut semble pesait lourd sur ses épaules, même s’il a montré du caractère avec des interventions plus tranchantes en seconde période…

Les notes des médias