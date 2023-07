La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Andersson, Skoblar, Fransescoli, Drogba, Niang, Lucho et tant d’autres ont fait de l’OM un club chéri à l’international. Du Vieux-Port à Tokyo ou Los Angeles, en passant par Pointe-Noire et Santiago, l’Olympique de Marseille rayonne à l’étranger par ses nombreux supporters qui le suivent et le soutiennent assidument, même à des milliers de kilomètres du Vélodrome.

Créé en 2018 sous la présidence de Jacques-Henri Eyraud, le programme OM Nation avait pour vocation d’entretenir le lien entre le club et ces supporters des quatre coins du monde, de les soutenir, de les mettre en avant.

OM Fan Clubs, un programme délaissé ?

Toutefois, le programme semble avoir été laissé à l’abandon par la direction depuis plusieurs mois. Si aujourd’hui le site officiel du club recense plus de vingt OM Fan clubs, le dernier évènement en date mis en avant par le club remonte à octobre 2021. Deux responsables de Fan Clubs nous ont raconté leur déception. « On n’a vraiment pas de lien avec le club », déplore Mohamed Attye, fondateur du collectif de supporters à Pointe-Noire (Congo).

« Le collectif est né avec le programme OM Nation. Après il y a eu la période où les groupes de supporters ont voulu la démission de Eyraud. Nous avions mis en suspens nos activités jusqu’à sa démission et on a ensuite repris. Le programme, après Eyraud, a changé de nom et est devenu OM Fan Club et nous sommes restés dans le programme, mais depuis 1 an environ, le club de ne suit plus le programme, plus personne au club ne s’en occupe. », résume-t-il, amer.

A plus de 9 000 kilomètres de Pointe-Noire, même constat pour Olivier Gangemi, co-fondateur du Fan Club de Santiago, au Chili : « OM Fans Club Santiago – ex-OM Nation Santiago – est né en 2020, en plein cœur de la pandémie. […] on a été officialisés par le club fin 2020, lors d’une réunion par visioconférence entre les représentants de groupes et des membres du club, représenté entre autres ce jour-là par un certain Pablo Longoria, qui n’était pas encore à la tête du club […] Avec l’OM, nous avons été en contact quasi-permanent avec Jérémy Sauvan qui était chargé du programme OM Nation. »

A l’hiver 2021, la crise éclatait à Marseille et s’ensuivaient l’envahissement de la Commanderie, le départ d’André Villas-Boas et de fortes tensions entre la direction et les groupes de supporters. Le mécontentement des fans dans la cité phocéenne était alors partagé par ces supporters du bout du monde. « A notre modeste échelle, nous avons fait partie des « grévistes » qui avons fait part de notre mécontentement publiquement de la gestion de la direction envers les supporters à Marseille ».

« A la fin de la saison 2021/22 le club a pris du retrait, sans communiquer publiquement, ni nous informer de la fin du programme. OM Nation est devenu OM Fans Clubs, mais à partir de ce moment-là, on a senti d’une certaine manière une sorte de cassure un peu plus d’un an après. », s’attriste Olivier.

Soutien, jeux, cadeaux, la consolidation d’une communauté

Mais les deux hommes partagent l’espoir de rétablir ce précieux lien avec le club « car le programme était très bien, il enthousiasmait les gens. On avait souvent des cadeaux envoyés par le club, des jeux, des tirages au sort. Cela concernait les gens, cela faisait plaisir. », se rappelle Mohamed. « Avant pour chaque match on avait des affiches personnalisées pour chaque fan club et on les diffusait sur nos réseaux ».

Le président du Fan Club de Pointe-Noire, où la communauté OM est très présente depuis la période Bernard Tapie, est aussi nostalgique d’une époque où le club « aidait à l’organisation » lorsque le groupe venait assister à des rencontres au Vélodrome. Il explique que des visites de la Commanderie ou encore des « accès au stade à l’avance » pour voir les échauffements leur étaient proposés. Une façon d’entretenir un lien privilégié avec ses supporters. « Quand un groupe de supporter venait, il y avait des vidéos, le club communiquait. Tu montrais en plus que tu es un club populaire partout dans le monde. », déplore-t-il. Malheureusement, aujourd’hui tout cela ne semble plus être valable.

Au Chili, Olivier se souvient : « le club nous a aidé à co-produire un clip de présentation de notre groupe, visible sur le site de l’OM et sur notre Instagram, avec la participation de Luan Peres ou Jorge Sampaoli, qui était á l’époque le plus Chilien des Marseillais ! Ces initiatives contribuent à l’animation du groupe, les membres se sentent considérés ».

Une vraie déception donc pour tous ses supporters, et un paradoxe tant on sait que l’Olympique de Marseille est apprécié à l’étranger. Pourtant, « ce que cela coutait financièrement au club était très peu par rapport à l’impact que cela avait ! », conclut Mohamed.