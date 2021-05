OM : « On attendait beaucoup plus de la part de Kamara… »

L’Olympique de Marseille n’a pas pu se défaire du piège strasbourgeois lors de la 35e journée de championnat. Voici la note et l’appréciation de Bouba Kamara sur cette rencontre.

L’Olympique de Marseille a réalisé une mauvaise opération hier soir en voyant les trois points de la victoire face au RC Strasbourg (1-1) à l’occasion de la 35e journée de Ligue 1. Au milieu de terrain, le jeune Bouba Kamara n’a pas eu son poids habituel dans l’entrejeu de l’OM…

On en attendait beaucoup plus de sa part…

Décevant ce vendredi soir, il n’a pas été aussi tranchant qu’à son habitude. En manque de mouvement autour de lui, il a eu du mal à trouver ses partenaires dans le bon tempo pour amorcer une attaque. Défensivement, il a été solide, presque comme un quatrième défenseur central. A la 70′, il perd un ballon dangereux qui permet à Liénard d’avancer vers Mandanda mais l’action ne donnera rien. Sorti en fin de rencontre à la place de Benedetto qui trouve le chemin des filets de la tête à la suite d’un centre tendu de Luis Henrique ! Un but qui va faire du bien à l’Argentin, en manque de confiance !