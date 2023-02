OM : « On avait la pression de Monaco ! « 

L’Olympique de Marseille s’impose face à Clermont (0-2) ce samedi à l’occasion de la 23e journée de Ligue 1 grâce à deux buts d’Alexis Sanchez. Les marseillais reviennent à 5 points du PSG. Jonathan Clauss s’est exprimé au micro de Canal + à l’issue de la rencontre.

« On n’a pas fait notre meilleur match mais après il faut prendre en compte qu’il y a beaucoup de fatigue avec trois matchs en six jours ce n’est pas évident. mais on fait le résultat qu’il faut.En première mi-temps, je n’ai pas revu l’action mais cela nous fait du bien, ensuite on tue le match à dix minutes de la fin. C’est un match maîtrisé dans l’ensemble. Ils n’ont pas eu grand chose je pense. On a fait le résultat qu’il fallait. On avait la pression de Monaco cet après-midi, il fallait prendre les trois points, on est content. » Jonathan Clauss – Source Canal + (11/02/2023)