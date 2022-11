OM : On connait la nature de la blessure d’Amine Harit !

L’Olympique de Marseille a pris les trois points à Monaco ce dimanche soir avant la trêve de la Coupe du Monde. Amine Harit est sorti sur blessure après un choc avec Axel Disasi. L’OM vient de publier un communiquer pour expliquer la nature exacte de sa blessure.

Amine Harit souffre d’une entorse des ligaments croisés du genou gauche

« Amine Harit, blessé lors de la rencontre face à l’AS Monaco dimanche, souffre d’une entorse des ligaments croisés du genou gauche. Des examens médicaux sont en cours pour lui proposer les soins adaptés à sa blessure. Le joueur va suivre un protocole de soins adaptés. L’Olympique de Marseille souhaite un prompt rétablissement à Amine et espère le voir le plus rapidement possible sur les terrains. » Communiqué médical de l’Olympique de Marseille concernant Amine Harit

Ce dimanche se jouait la 15e journée de Ligue 1. C’était le dernier match ce dimanche entre l‘Olympique de Marseille et l’AS Monaco dans un Stade Louis II bien occupé par les supporters marseillais. Durant cette rencontre, Amine Harit est sorti sur blessure.

L’international marocain a hurlé de douleur après un énorme choc avec Axel Disasi. Le milieu offensif semblait énormément souffrir mais les caméras de Prime Vidéo ont pris soin de ne pas filmer le genou du joueur. Plus tard sur les réseaux sociaux, une photo a filtré montrant le genou du Marseillais totalement retourné.

Harit forfait pour la Coupe du Monde

Les grimaces de ses coéquipiers ainsi que des Monégasques montraient la gravité du choc. D’après les informations d’Hakim, journaliste pour les Lions de l’Atlas qui suit le football marocain, le kiné de l’OM n’est pas rassuré par l’état de santé du joueur.

Harit est à l’hôpital, mais ça ne semble pas bon

Au micro d’Amazon, Tudor a affiché sa tristesse après al grosse blessure d’Harit. la rotule du milieu offensif a complétement tourné, il ne jouera pas la Coupe du Monde avec le Maroc et devrait rater la seconde partie de la saison.

« Je n’ai pas de sourire ce soir, à cause de la blessure de Amine, je suis très triste. Sa sortie nous a fortement impactés. Juste avant la Coupe du monde… On a parlé de la Coupe du Monde tous les deux toute la semaine. Il est à l’hôpital, mais ça ne semble pas bon… » Igor Tudor – source : Amazon Prime (13/11/2022)