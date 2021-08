OM : « On doit apprendre de tout ça »

Après avoir mené 2-0 en première période, l’Olympique de Marseille a finalement concédé le match nul (2-2) face aux Girondins de Bordeaux, hier soir. Peu après la rencontre, Jorge Sampaoli a livré ses premières impressions.

Hier soir, l’Olympique de Marseille a concédé le match nul face aux Girondins de Bordeaux (2-2), lors de la 2e journée de Ligue 1. Pourtant, les Olympiens avaient une avance confortable à la pause. En effet, les joueurs de Jorge Sampaoli menaient 2-0 grâce à des buts de Cengiz Ünder et de Dimitri Payet. Deux buts qui ont enflammé tout le stade Vélodrome. Toutefois, ça n’a pas suffit puisque Bordeaux a renversé la rencontre en revenant au score en seconde période. Peu dangereux, les Bordelais se sont montrés réalistes sur les quelques occasions qu’ils ont eues. Peu après le coup de sifflet final, Jorge Sampaoli s’est exprimé en conférence de presse sur le comportement de son équipe pendant le match.

« On pensait avoir le contrôle, mais Bordeaux a eu cette occasion un peu chanceuse (de Timothée Pembélé) pour revenir. Il y a eu un peu de confusion, ils ont égalisé. On a tenté de gagner ensuite, sans y parvenir. On doit apprendre de tout ça. Quand on perd le contrôle, il se passe ce genre de choses. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (15/08/2021)



On reverra ce type de situation cette saison – Jorge Sampaoli

Au fil de la rencontre, on a senti les joueurs de l’Olympique de Marseille en difficulté, notamment dans le repli défensif après avoir encaissé les deux buts. Les joueurs bordelais sont parvenus à trouver plusieurs espaces dans le dos des défenseurs olympiens. Dépassé, Léonardo Balerdi a même écopé d’un carton rouge en toute fin de rencontre. L’OM a également eu quelques difficultés pour contourner le bloc bordelais et trouver Konrad de la Fuente ainsi que Cengiz Ünder sur les côtés.

« Il y a des épisodes dans le match qui font qu’on peut trouver des responsabilités mais il faut surtout retenir que quand on a le contrôle, il y a moins de fatigue. On n’a pas réussi totalement à percer leur bloc en première mi-temps. Quand on joue dans le camp adverse aussi, il y a logiquement plus de fatigue. On reverra ce type de situation cette saison. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (15/08/2021)

Une chose est sure, le technicien argentin aura à cœur de renouer avec le succès face à l’OGC Nice, dimanche prochain.