OM : « On est en train de perdre Pol Lirola… »

Placé sur le côté gauche de l’attaque face à la Lazio, Pol Lirola a vécu un match difficile à ce poste. Son apport durant la partie a été très limité, et tout cela s’explique selon Jean-Charles De Bono…

En grande difficulté face à la Lazio, Pol Lirola a traversé une rencontre compliquée. Notamment à cause de son positionnement dans le couloir gauche. Sur notre plateau, notre consultant Jean-Charles De Bono n’est pas pour cette sélection de Dimitri Payet :

Dans le placement où il est, il ne nous sert pas à grand chose — De Bono

« Lirola est passé à côté de son match. Mon point de vue personnel, c’est qu’on est en train de perdre Lirola totalement. Il n’a plus sa place dans l’équipe. On le perd parce qu’il ne joue pas dans un rôle qui lui convient, en plus très haut et sur son mauvais pied. On le met totalement en difficulté. J’ai presque envie de dire que dans cette composition d’équipe, et dans le placement où il est, il ne nous sert pas à grand chose. Quand Under reçoit le ballon il est déjà trois quarts face au jeu, face à son adversaire et toujours en train de provoquer. Lirola n’arrive pas à faire ça dans ses contrôles, sa prise de balle, dans ses mouvements, il se met dos au but. Ça le pénalise totalement. Et puis le dribble il faut l’avoir. Même si tu es footballeur de haut niveau, pas tout le monde sait dribbler comme un attaquant. Un dribble d’un attaquant c’est différent ; c’est de la provocation, aller face au but, centrer, donner une dernière passe et frapper derrière » Jean-Charles De Bono — Source: FCM (21/10/21)