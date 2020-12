OM : « On est sorti trop souvent énervés voire dégoutés des matches de l’OM ! À Strasbourg… »

L‘Olympique de Marseille termine la première partie de saison cinquième en Ligue 1, avec deux matches de retard. Cependant même en les remportant, l’équipe de Villas-Boas ne pourrait espérer mieux qu’une quatrième place actuellement. Quel bilan faire de cette première partie de saison en Ligue 1 ? Notre journaliste Mourad Aerts est très mitigé…

ça n’a pas été plaisant de suivre l’OM lors de cette première partie de saison !

« Les résultats, sur un plan purement comptable, c’est pas mal. Mais généralement c’est seulement « passable » parce que sur le plan du spectacle, on sortait trop souvent énervés voire dégoutés des matches de l’OM. À Strasbourg, tu te dis… Mon Dieu… Et puis il y a l’ambiance qui a eu dans le club lors de cette première partie de saison. Ça a été compliqué, beaucoup de tensions parfois apportées par André Villas-Boas même qui a fait preuve d’un comportement « Mourinhesque ». Ça a d’abord été les médias parisiens puis les médias marseillais… Les mauvaises ondes autour du club se sont perpétuées tout au long de ses six premiers mois. Il y a rarement eu des moments positifs. Il y en a eu un, une grosse dose d’euphorie après cette victoire face au PSG mais j’ai l’impression qu’on l’a payé les trois mois suivants avec que des émotions négatives, ou presque, derrière. Des situations conflictuelles derrière où il fallait prendre parti… Bref, ça n’a pas été plaisant de suivre l’OM lors de cette première partie de saison malgré des résultats en championnat tout à fait respectables. » Mourad Aerts – Source : Débat Foot Marseille

