OM : « On est très indulgent avec Milik ! »

Arkadiusz Milik est rester une nouvelle fois muet lors du déplacement de l’OM à Brest (1-1). Dans l’After Foot sur RMC, le journaliste Walid Acherchour a pointé du doigt le niveau de l’attaquant Polonais. Selon lui Milik est très loin du compte.

Peu servi, Arek Milik n’a pas pu apporter le danger sur le but brestois ce dimanche. Un nouveau match sans but pour le polonais qui était déjà passer à coté lors de la première. journée contre Reims. Dans l’After Foot, Walid Acherchour est revenu sur les difficultés que traverse l’attaquant de l’OM. Selon le consultant, on est n droit d’attendre beaucoup plus de lui.

» On est très loin du compte avec Milik. Ces performances sont très inquiétantes. Hier soir c’était la goute d’eau qui a fait déborder le vase. J’ai encore une fois était très déçu de sa prestation. Il a failli prendre un deuxième carton jaune et laisser ses partenaires en infériorité numérique. L’année dernière, il y avais beaucoup de débat sur Sampaoli et Milik. La saison dernière, plusieurs supporters demandaient le départ de Sampaoli parce que le polonais ne jouait pas. C’était censé être le grand attaquant du club, on l’a vendu comme un des meilleurs buteurs européens. Il n’avait rien à faire sur le banc de l’Olympique de Marseille et on ne comprenait pas les choix de Sampaoli. L’année dernière, je critiquais déjà Milik. Je n’ai pas attendu son début de saison compliqué et sa mauvaise prestation pour le dire. Je trouve qu’on ne parle pas assez de lui dans les médias. Il coute beaucoup d’argent à Marseille tout les ans. Si on regarde ses prestations dans les matchs importants c’est insuffisant. Je suis très déçu par ses performances dans le jeu. Il n’a pas l’impact qu’il devrait avoir. Il est aussi souvent blessé. On est aujourd’hui très loin du compte. C’est impossible de mettre Milik dans la même catégorie que Ben Yedder ou Lacazette. Marseille n’a pas un numéro 9 capable de lui faire gagner des matchs. Je trouve qu’on est très indulgent avec lui, surtout lorsque l’on voit ce qu’on encaissé les dernier attaquant qui sont passés à l’OM. Je ne veux pas un déferlement de haine contre lui mais il faut dire les choses. Son dernier but en Ligue 1, c’est en mars dernier contre Nice ou il avait marqué un penalty. Je trouve qu’on ne le dit pas assez mais dans les matchs importants, il est inexistants. Quand Payet se blesse contre Feyenoord la saison dernière, on attendais qu’il rentre pour se créer des occasions, pour apporter du danger, une présence dans la surface, ce n’a pas été le cas. Je ne comprend pas que l’OM veuille vendre Bamba Dieng voir quelques millions pendant que Milik va continuer de produire ses performances là. On doit attendre beaucoup mieux de lui. » Walid Acherchour – Source : After Foot (15/08/2022)