OM : « On est trop focalisé sur Tottenham et on oublie le reste »

Ce mardi, l’OM reçoit Tottenham pour le compte de la dernière journée de Ligue des Champions du groupe D. Les marseillais sont quatrièmes de leur groupe mais ne sont qu’à deux points des Spurs, qui occupent la première place avec 8 points. La victoire est donc obligatoire ce soir pour pouvoir se qualifier pour les phases finales de la compétition.

« C’est le match de l’année car il a une importance particulière avec la possibilité de se qualifier pour les 8es de finale » a expliqué Igor Tudor lundi en conférence de presse. Le ton est donné : la saison de l’OM se jouera probablement sur cette rencontre aux allures de finale face à Tottenham.

Pourtant l’entraîneur croate est sur une série de cinq matchs sans gagner toutes compétitions confondues et est l’objet de nombreux doutes quant à ses choix et son coaching. Cette affirmation d’Igor Tudor ne serait donc pas un cache-misère pour la mauvaise forme de l’OM ces derniers temps ? C’est le sujet sur lequel débattent nos deux chroniqueurs de Débat Foot Marseille, Jean-Charles De Bono et Marc Levy.

« On a souvent tendance à dire « On a une finale mardi » mais alors le prochain match si tu es qualifié ça sera aussi une autre finale parce que ça sera match aller-retour. Avant toute chose il faut penser au championnat pour essayer de se qualifier pour la saison d’après. Financièrement, il y a des pépètes qui vont tomber. On est trop focalisés sur une seule rencontre et on a tendance à oublier ce qu’il se passe au quotidien. » Jean-Charles De Bono – Débat Foot Marseille – 30/10/2022

« On sait tous comment les choses avancent dans le football si vous faites de la communication quand ça va pas trop, il faut se projeter sur le prochain match en ayant que du positif à dire parce que si vous commencez à parler que du négatif c'est compliqué. Donc pour être positif, vous savez que demain c'est un gros match que Marseille attend, que toute la ville attend que toute la région attend. C'est quand même extraordinaire pour Marseille d'avoir un huitième de finale de Ligue des Champions. Ca n'occulte pas que le championnat reste primordial, puisque que c'est quotidien, c'est toute les semaines. Il faut être performant. Demain c'est un tournant pour le club, pour les joueurs et pour tout le monde. Pour la suite ça change beaucoup de choses à mon avis, vous avez une équipe qui est plus sereine et après vous recevez Lyon : vous serez dans un autre état d'esprit. » Marc Levy – Débat Foot Marseille – 30/10/2022

