L’OM et Strasbourg se quittent sur un nul 2-2, alors que l’OM menait pourtant 2-0 jusqu’à la 88e minute. À la sortie du stade, pour la Fan cam, les supporters de l’OM déplorent un résultat médiocre. Alors que le public était venu en très grand nombre.

L’OM concède le nul 2-2 face à Strasbourg, hier soir, au Vélodrome. L’OM avait ouvert le score à la 49e minute grâce à Mbemba, avant de doubler l’avantage sur un penalty transformé de Sanchez à la 76e. Mais en infériorité numérique depuis l’expulsion de Balerdi à 29e minute, l’OM encaisse deux buts aux 88es et 89es minutes par Jean-Eudes Aholou.

Il y en a marre, on fait toujours les mêmes erreurs

« Que ce soit en coupe, en ligue des champions ou en championnat. On n’apprend jamais de nos erreurs. On fait toujours les mêmes erreurs. En coupe de France, on se fait sortir tout le temps par des petits. Vous trouvez ça normal ? Oh, remettez vous en question un peu. Vous avez de la chance qu’on vienne tous les week-ends et à chaque fois, c’est guichet fermé. On vous met le ouaï dans le stade et vous, vous vous permettez de faire des matchs comme ça. À un moment donné, il va falloir se réveiller, je vous le dis. Il y en a marre ! La deuxième place va sauter à la fin de la saison et on va plus aller en ligue des champions. Il va falloir se réveiller et envoyer la gouache parce que là, ça ne va plus. » Supporter marseillais – Source : Football Club de Marseille (12/03/2023)

Pour moi il n’y avait absolument pas carton rouge

» Je suis triste, car on mène 2-0 et on ne conserve pas la victoire. Mais à la fin, c’est le carton rouge qui a pesé. Cela a été difficile face à Strasbourg qui est une équipe forte et physique, et pour nous, c’est difficile de jouer contre ce type d’équipe. Mais pour moi, il n’y avait absolument pas de carton rouge. C’est très différent quand vous touchez quelqu’un et quand vous le poussez. Là, il l’a simplement touché. Les bons arbitres voient la différence et aujourd’hui, cela n’a pas été le cas. La fin de match ressemble à celle du match aller avec le même type de pression de l’adversaire. C’était logique en fin de match de faire rentrer des défenseurs, il y avait de longues balles et il fallait que l’on intervienne avec les entrées de Matteo et Eric. On prend ce point et maintenant, on va se concentrer sur le futur, cela va être un combat jusqu’à la fin de la saison. » Igor Tudor – Source : Prime Vidéo (12/03/2023)