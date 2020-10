OM : « On ne veut pas perdre contre le Lyon de Rudi Garcia, surtout qu’en bonus tu peux les enfoncer »

Extrait de l’émission Débat Foot Marseille consacré au match Lyon – OM de dimanche soir, comptant pour la 6e journée de Ligue 1. Notre journaliste Mourad Aerts évoque l’importance de ce choc pour la suite de la saison des deux équipes.

L’Olympique de Marseille se déplace à Lyon ce dimanche soir pour affronter l’équipe de Jean Michel Aulas et de Rudi Garcia. Notre journaliste Mourad Aerts a donné son sentiment sur ce match dans l’émission Débat Foot Marseille hier soir :

« C’est toujours douloureux de perdre contre Lyon. Ça le serait un peu plus car tu es en crise de résultats, et que Lyon est entrainé par Rudi Garcia. Forcément on ne veut pas perdre contre le Lyon de Rudi Garcia surtout qu’en bonus tu peux les enfoncer. Non seulement tu redonnes un peux de couleur à ta saison mais en plus de ça tu pourris celle de Lyon qui va avoir du mal à s’en remettre. Lyon pourrait vraiment commencer à prendre du retard, donc forcément c’est un match important pour ce début de saison face à un rival qui l’est plus que le PSG »

Mourad Aerts – Source : Débat Foot Marseille (footballclubdemarseilel.fr)

L’intégralité de l’émission Débat Foot Marseille

Au programme : Le tirage au sort de la Ligue des champions, le Scandale Neymar, et le match Lyon – OM