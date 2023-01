OM : « On n’est pas content ! « 

La réaction du milieu de terrain de l’OM juste après la victoire du club marseillais contre Hyères lors des 32es de finale de la Coupe de France ce samedi après midi.

« L’objectif est 𝗮𝗰𝗰𝗼𝗺𝗽𝗹𝗶, on voulait passer pour le tour suivant. Mais 𝗼𝗻 𝗻’𝗲𝘀𝘁 𝗽𝗮𝘀 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗲𝗻𝘁 car on n’a pas fait une belle performance. On est 𝗹𝗼𝗶𝗻 de ce qu’on peut produire. Certe il y a la qualification mais il y a encore beaucoup de choses à travailler, même si c’est sur que l’on s’est compliqué les choses avec ce carton rouge en début de match. Mais même avec ça on aurait du mieux faire.». Mattéo Guendouzi – Source : BeIN Sport (06/01/2023)