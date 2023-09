OM : « On peut créer un club encore plus fort que jamais ! »

Journaliste professionnel spécialiste de l'OM (olympique de Marseille), couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM depuis plus de 12 ans. Présentateur de l'émission Débat Foot Marseille et réalisateur de films documentaires sur l'histoire de l'OM.

L’OM a concédé un match nul (3-3) face à à l’Ajax à l’occasion de la 1ere journée de la phase groupe de la Ligue Europa. Le gardien du club marseillais Paul Lopez a dédié ce résultat aux dirigeants marseillais notamment à Pablo Longoria

Juste après le match Ajax – OM (3-3) le gardien de l’Olympique de Marseille pau Lopez a dédié ce résultats à ses dirigeants restaient à Marseille :

« Pau Lopez: « Je veux dire une chose pour les dirigeants qui sont là, pour Pablo (Longoria). On a joué pour eux. On les attend, on les soutient. On va respecter tout ce qu’ils vont décider pour le club. S’ils restent, je suis sûr qu’on va faire une saison extraordinaire. S’ils décident de partir, je les remercierai pour tout ce qu’ils ont fait pour le club. Depuis que je suis arrivé, ils ont changé le club pour l’améliorer. Dans les mauvais moments comme maintenant, on peut créer quelque chose de bon. On peut créer un club encore plus fort que jamais, » a ainsi déclaré le portier espagnol de l’Olympique de Marseille.

