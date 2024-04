OM : On peut être inquiet pour Veretout…

Avec Lopez et Aubameyang, il est l’un des rares joueurs marseillais à avoir débuté toutes les rencontres (sept, en comptant la L1 et la Ligue Europa) depuis la dernière séquence internationale, fin mars. Et si les jambes tournent encore, tant il avale des kilomètres, on sent que la lucidité lui manque parfois sur certaines séquences, comme cette frappe ratée en bonne situation (21e), alors qu’il peut aussi servir Aubameyang. Maladroit dans les tirs et les incursions dans le camp lensois (40e, 48e, 59e).