OM : « On prive Guendouzi de son volume de jeu habituel »

Dans Débat Foot Marseille, Jean-Charles De Bono est revenu sur le positionnement de Matteo Guendouzi et de Gerson. S’il estime que le brésilien peut s’installer sur la durée dans cette position de meneur de jeu, il préférerait voir l’international Français retrouver son poste d’origine.

Depuis le début de la saison, Igor Tudor a instauré un nouveau système de jeu à l’OM. Outre la défense à trois et les pistons, ce sont désormais deux milieux offensifs qui évoluent derrière l’attaquant de pointe. L’entraîneur Croate semble faire confiance à Matteo Guendouzi et Gerson pour occuper ses deux rôles très importants dans son animation offensive. Jean-Charles De Bono expliquait dans Débat Foot Marseille que l’international tricolore serait plus performant dans un rôle de milieu récupérateur. L’ancien joueur de l’OM estime que Guendouzi ne peut pas montrer toute l’étendue de ses qualités dans cette nouvelle position.

« Gerson paye son mauvais comportement contre Francfort où il râle au moment de sortir du terrain mais il faut qu’il se remette dans le droit chemin. Il a des qualités techniques. Il peut casser les lignes, se projeter rapidement et toucher ses attaquants de pointe plus vite que d’autres milieux de terrain. Il est peut-être un peu moins bon dans la récupération que Jordan Veretout dans la récupération mais le système peut aussi changer. Je pense qu’on se prive de joueurs qui ont des qualités différentes qui pourraient apporter quelque chose d’autre dans ton fond de jeu. Je pense que Guendouzi apporterait plus aux côtés de Rongier, dans la verticalité, la récupération, les duels aériens. On le prive de son volume de jeu habituel pour le bien de l’équipe en le mettant beaucoup plus haut. Je trouve qu’il est moins performant dans cette nouvelle position. Même s’il a été bon contre Rennes, tu lui enlèves sa qualité pure. Guendouzi doit rester dans un rôle défensif. » Jean-Charles De Bono – Source : Football Club de Marseille (19/09/2022)

