Dimitri Payet n’a pas eu le temps de jeu escompté cette saison et sa prestation face à Angers peut laisser des regrets. D’après Jérôme Rothen, il s’agirait d’un délit de sale gueule, surtout en début de saison !

Igor Tudor a fait des choix dans son effectif pour cette saison. L’Olympique de Marseille a surtout pu compter sur Ünder, Sanchez ou encore Harit lorsqu’il était apte physiquement en début de saison. Offensivement, le coach croate avait du choix mais n’a pas toujours fait confiance à Dimitri Payet… Si bien que ses absences de certains matchs ne faisaient même plus l’actualité. Ce dimanche, il a brillé face au SCO d’Angers en étant titulaire, de quoi relancer le débat.

Sur RMC dans son émission, Jérôme Rothen s’est exprimé à ce sujet. L’ancien joueur du PSG n’a pas vraiment apprécié le traitement du numéro 10 de l’OM. « On sait très bien qu’il y a eu un petit délit de sale gueule en début de saison, déplore le consultant. Avant de mettre en place son projet de jeu, la première chose qu’il a faite, c’est d’écarter Payet, un grand artisan de la 2e place la saison dernière. On ne peut pas dire que ce choix ait donné tort à (Igor) Tudor. Mais très souvent en cours de match, on a vu les manques de l’OM. On s’est dit plus d’une fois : ‘mais pourquoi Payet ne joue pas ?’ En 2e partie de saison, sur des matchs nuls à domicile où ça manquait de créativité et de classe technique, je trouve qu’il n’y a aucun équivalent à Payet dans ce rôle. Il pouvait très bien entrer dans le système Tudor. On l’a vu contre Angers, il n’a pas dénoté dans le système Tudor »

Di Meco ne digèrerait pas un départ de Payet

Sur RMC ce lundi, Eric Di Meco s’est exprimé à ce sujet. L’ancien joueur de l’OM n’apprécierait pas que cette rencontre soit la dernière du numéro 10 marseillais. « On va toujours minimiser le fait que ce soit simplement Angers en face mais il n’empêche qu’il a montré un état d’esprit au dessus de tout soupçon alors qu’il a vécu une saison difficile. Ne pas sortir des clous après avoir vécu cette saison… On ne l’a jamais vu alors qu’il aurait pu mettre le bordel dans le vestiaire. Quand on voit ce qu’il fait à Angers, je me demande pourquoi pas finir la saison qu’il lui reste dans le contrat. Moi ça m’embêterait qu’il parte vu le nombre d’années qu’il a vécu et que ce soit ça son dernier match, a déclaré l’ancien défenseur. Il faut se mettre à sa place quelques minutes. Il a 36 ans, si Tudor reste, il aura le même traitement. La préparation d’un Tudor avec ses méthodes, ça doit être difficile. En fin de carrière, ça peut être embêtant de souffrir en sachant qu’il n’aura pas beaucoup de temps de jeu. »