OM : « On s’attend à un match compliqué à Qarabag en Conference League »

Ce vendredi, Cédric Bakambu est le joueur en conférence de presse avec Jorge Sampaoli ! Le Congolais a répondu aux questions des journalistes et notamment sur le niveau de leur adversaire en Conference League, Qarabag.

Ce jeudi, l’OM a gagné sa rencontre face à Qarabag sur le score de 3-1. Les supporters ont été impressionné par le niveau des Azerbaïdjanais qui n’ont pas démérité et ont même inquiété Steve Mandanda à plusieurs reprises.

Cédric Bakambu a répondu aux questions des journalistes et notamment sur le niveau des adversaires… L’attaquant s’attend forcément à un match difficile à Bakou jeudi prochain pour le retour du barrage de Conference League.

« Avant de commencer un match on n’est jamais à la cool. Ils ne sont pas en Europe par hasard. On s’attend à un retour très compliqué. Ce ne sera pas une partie de plaisir et il va falloir aller chercher la qualification là-bas » Cédric Bakambu – Source : Conférence de presse (18/02/22)