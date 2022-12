OM : « On se contente de peu quand même avec Payet »

Relégué dans un rôle de remplaçant avec Igor Tudor, Dimitri Payet ava-t-il profiter de l’absence d’Harit pour se relancer à l’OM ? Le milieu de terrain divise toujours à Marseille entre le pro et contre…

Présent sur le plateau de Débat Foot Marseille hier soir, Anthony Krehmeier, maire du 2e et 3e arrondissements de Marseille, a un avis bien tranché sur la situation actuelle de Dimitri Payet à l’OM.

Payet n’est pas adapté au jeu de Tudor, il ne court pas !

« Objectivement, sur Payet, sa condition physique laisse à désirer. Je comprends pas comment il peut arriver à toutes les intersaisons avec cinq, six kilos de trop quoi. A chaque fois qu’il part en vacances, il met un mois et demi pour reprendre derrière. Souvent c’était en décembre quand il y avait des grosses coupures ou il revenait il y arrivait pas, le mois de janvier c’est compliqué pour lui. Là cette année il a pas repris mais j’ai l’impression qu’il est encore un peu en surpoids. Je le vois titulaire un match contre Francfort ou deux. Vous avez vu Gerson et Payet contre Francfort ? C’est le match le plus pourri de l’année. C’est une honte. C’est du sabordage, ils ont marché tout le long. On se contente de peu quand même : on se contente de Payet quand il court et quand il marche et Harit qui fait un peu des grigri. Moi je trouve que Payet à 37 ans il devrait avoir une hygiène de vie… Regardez Cabella à Lille, il est posé, il est fit, et Payet il arrive pas à se poser, il est encore dans un trip où il est pas en bonne condition physique quand il arrive, il marronne… Payet n’est pas adapté au jeu de Tudor, il ne court pas ! C’est un système qui demande une implication de fou, il y a de la verticalité, faut que ça aille vite, lui il ralentit un peu le jeu. Payet c’est un espèce de 10 à l’ancienne quoi. Tudor il joue un football très moderne. Payet c’est un joueur des années 80… » Anthony Krehmeier – Débat Foot Marseille – 06/12/2022

