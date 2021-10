OM: « On surestime l’effectif marseillais, des joueurs cramés ou à la relance. »

L’Olympique de Marseille est moins spectaculaire qu’en début de saison. Le rendement offensif est beaucoup moins bon. Pour Walid Acherchour, l’effectif marseillais est tout simplement limité…

Après avoir enchaîné deux 0-0 face à la Lazio, l’Olympique de Marseille a marqué un but face à Nice par l’intermédiaire de Dimitri Payet, mais n’a pas pu s’imposer.

Ce sont des joueurs cramés ou à la relance– Acherchour

« ll faut rappeler d’où vient cet effectif. Tous les joueurs que l’on cite, ce sont soit des joueurs cramés, à la relance comme Harit qui a plongé après deux-trois bons matchs, ou inconnus au bataillon comme Luis Henrique et De la Fuente. Ce sont des joueurs qui doivent s’acclimater à un nouveau championnat comme Gerson et Luan Peres. Ce sont des joueurs qui reviennent après l’échec d’un transfert comme Caleta-Car et Kamara. Il y a Milik qui revient de blessure. Je crois qu’on surestime l’effectif. Il y a de la qualité, mais peut-être que même moi, je l’ai vu trop beau cet effectif. Les trois seuls joueurs réguliers, ce sont Saliba, Guendouzi et Payet. Et même pour eux, il y avait des inconnues. Saliba revenait d’un échec à Arsenal, Guendouzi d’un échec au Hertha Berlin et Payet d’un échec de la saison dernière où on ne l’a pas vu. Il faut resituer. » Walid Acherchour— Source: Winamax (28/10/21)

Kevin Diaz s’en ai pris à l’entraineur marseillais, Jorge Sampaoli :

J’ai trouvé l’OM catastrophique– Diaz

« Autant j’ai été indulgent avec les Marseillais après le Classico. Je n’en démords pas, j’ai trouvé un match cohérent de leur part. Mais ce soir, attention, je les ai trouvés catastrophiques. Ils ont eu dix minutes, cinq en première période et cinq en deuxième, qui leurs ont permis d’arracher un match nul. Je vais commencer par l’entraineur en premier, je l’aime bien Sampaoli mais là si c’est Villas-Boas ou Rudi Garcia qui te mettent en deuxième mi-temps pendant 20 minutes mon ami Luis Henrique, que j’ai beaucoup défendu la saison dernière, mais là ça commence à se voir qu’il est encore limité pour la Ligue 1 pour l’instant, ils se font critiquer. J’aime bien Sampaoli, il procure des émotions mais, parfois, il fait absolument n’importe quoi ! Ça aussi faut l’entendre et il faut le dire ! » Kévin Diaz— Source: RMC (28/10/21)