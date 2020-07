OM : « On va entrer dans les choses sérieuses… »

Après le match amical face à FC Pinzgau, les Marseillais ont répondu aux questions du média officiel du club. Valère Germain est heureux de retrouver les terrains pour préparer la saison.

Ce dimanche, l’Olympique de Marseille a remporté son premier match amical, 5-1 face au FC Pinzgau. Pape Gueye, Morgan Sanson et Valère Germain étaient au micro du média du club après cette victoire. Pour l’ancien attaquant de l’AS Monaco, ces stages et ces matchs amicaux sont très positifs pour retrouver du temps de jeu.

Ça fait du bien et on a hâte de faire les prochains matchs amicaux — GERMAIN

« C’était important de gagner, parce que l’année dernière on n’avait pas bien commencé les matchs amicaux. Au delà du résultat, c’était important de faire les efforts, essayer de retrouver du rythme, parce que ça fait très longtemps qu’on n’avait pas eu des conditions de match, même amical. Ça fait du bien et on a hâte de faire les prochains matchs amicaux. Le premier stage nous a permis de nous retrouver, de se ressouder. Le climat ici nous permet de travailler un peu plus sereinement parce qu’il faisait chaud au Portugal. On va entrer dans les choses sérieuses avec les matchs amicaux. Une longue saison nous attend ! »

Valère Germain – Source : OM