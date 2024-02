OM : « Onana, pas pire que Kondogbia ! »

Ce vendredi, l’OM a encore affiché un visage inquiétant et a concédé un nul aux saveurs de défaite face au FC Metz. Voici la note et l’appréciation de Jean Onana lors de ce match.

Gennaro Gattuso reste fermé et continue d’aligner son équipe dans son 4-3-3 face au FC Metz. Première titularisation pour Moumbagna qui a été satisfaisant avec un but marqué sur une passe décisive de Quentin Merlin. Les attentes étaient très hautes pour cette rencontre après la semaine remplie de réunion et de tension.

Les Marseillais ont été une nouvelle fois décevants, notamment avec une expulsion de Samuel Gigot et une inefficacité criante devant le but. Au milieu, avec les absents que compte Gennaro Gattuso, Jean Onana a été titularisé et n’a pas été aidé sur le plan défensif. Le joueur a tenté quelques frappes sans succès mais a été solide.

La note de Jean Onana : 6/10

Son appréciation

Pas pire que Kondogbia !

Le Centrafricain, encore une fois blessé, n’a pas répondu présent pour l’OM. Onana était donc la seule solution au milieu avec Ounahi. Le Camerounais, au profil plus défensif, n’a pas eu d’autres choix que d’être timide offensivement pour sécuriser les contre-attaques messine. Malgré quelques frappes de loin, le milieu s’est plutôt contenté de boucher les trous. De bonnes interceptions et et de l’impact physique.

