OM : Où est passé Guendouzi ?

Ce mercredi, l’Olympique de Marseille s’est fait éliminé de la Coupe de France par Annecy après une prestation indigne. FCMarseille vous propose un zoom sur la prestation de certains joueurs, voici la note et l’appréciation de Mattéo Guendouzi.

L’OM avait pourtant fait le plus dur en ouvrant le score face à Annecy grâce à un but de Veretout en première mi-temps. Un but qui aurait dû permettre aux marseillais de développer leur jeu et de tuer cette rencontre. Mais non, les hommes de Tudor jouaient déjà sur un faux rythme, ils étaient gênés par le pressing des visiteurs et affichaient trop de déchets techniques. Une réaction était donc attendue en seconde période, comme souvent ces dernières semaines, mais non… L’apathie et la suffisance a laissé place à la médiocrité. Veretout rate une relance, se troue en tentant de récupérer le ballon, la contre attaque file, Balerdi est spectateur et Lopez pas décisif. L’OM vient de se faire rattraper au score, Malinovskyi rate une transversale pour Rongier, qui rate son contrôle et rend le ballon aux FC Annecy. Un corner suit, absence de marquage et le FCA passe devant. C’est la stupeur au Vélodrome mais le scenario va être encore plus cruel… Car Sanchez va raté un penalty, et c’est le jeune Mughe qui va arracher les tirs aux but dans les arrêts de jeu. Lopez va arrêter le premier, Tavares se manquer… et au bout du suspens, le 8e tireur, Balerdi va manquer le cadre. L’OM ne gagnera pas la Coupe de France cette saison, une honte !

La note de Mattéo Guendouzi : 3/10

Son appréciation

Où est passé Guendouzi ?

Plus vraiment un titulaire indiscutable depuis quelques semaines, Mattéo Guendouzi a perdu son influence sur le jeu de l’OM. Aligné dans le milieu à deux devant la défense, l’ancien joueur d’Arsenal a été précieux à la récupération mais a souvent mal utilisé le ballon. Son leadership s’est amenuisé et il n’arrive plus à secouer ses partenaires apathiques. Il perd trop de ballons, met son équipe en difficulté et semble parfois perdu. Inquiétant…

Les notes des médias

L’Equipe 3/10 Un match très compliqué pour le milieu phocéen, à l’image de cette transmission ratée dès la première minute qui offre une transition à Annecy. Une nouvelle offrande à la 16e pour Rocchi, qui se termine par une action adverse dans la surface de Pau Lopez, mais le tir de Pajot est trop mou. Il a eu beaucoup de mal pour se situer dans le système de Tudor, il a couru dans le vide, a semblé parfois perdre ses nerfs. Mieux en fin de match, il réussit son tir au but, le premier de la séance pour Marseille. Maxifoot 4/10 Positionné plus bas, l’international français a récupéré de nombreux ballons. En revanche, certaines de ses pertes de balle auraient pu être dangereuses. L’une d’elles offre une véritable occasion à Pajot (16e). 90Min 3/10 Le début de match de Mattéo Guendouzi était presque ridicule. Que des pertes de balle, un placement hasardeux et une volonté peu affirmée de mettre le pressing.

Sur l’égalisation, l’international français n’est pas sorti et n’a pas aidé les siens. Quand on le voit, Guendouzi mérite d’aller sur le banc.

L’OM va devoir réagir dimanche face à Rennes !