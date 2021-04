OM : Où se positionne Mandanda parmi les meilleurs gardiens de Ligue 1?

Âgé de 36 ans, Steve Mandanda pourrait avoir un concurrent la saison prochaine. Ce serait l’une des priorités de Pablo Longoria. En statistiques, le portier de l’Olympique de Marseille n’est pas au mieux de sa forme.

La Ligue 1 a publié ce mardi une série de statistiques sur les gardiens du championnat français. Parmi ceux qui ont réalisé le plus d’arrêts, Steve Mandanda n’en fait pas partie. Concernant les pourcentages d’arrêts, il n’est pas non plus dans le classement et a donc moins de 70%.

Arrêts :

1. Walter Benitez (OGC Nice) : 114

2. Baptiste Reynet (Nîmes Olympique) : 105

3. Gautier Larsonneur (Stade Brestois) : 100

4. Alban Lafont (FC Nantes) : 99

5. Predrag Rajkovic (Stade de Reims) : 97

6. Jonas Omlin (Montpellier Hérault SC) : 96

7. Benoît Costil (Girondins de Bordeaux) : 92

8. Anthony Lopes (OL) : 83

9. Jean-Louis Leca (RC Lens) : 80

-. Alexandre Oukidja (FC Metz) : 80

9E AU CLASSEMENT DES CLEAN SHEETS

Pour voir Steve Mandanda dans un classement, il faut regarder celui des clean sheets, comprenez les matchs où il n’encaisse pas de buts. Cette saison, cela a été le cas à 8 reprises. il est donc 9e à égalité avec Bernardoni (SCO Angers) et Oukidja (FC Metz)…

Clean sheets :

1. Mike Maignan (LOSC) : 18

2. Keylor Navas (PSG) : 12

— Benoît Costil (Girondins de Bordeaux) : 12

4. Anthony Lopes (OL) : 11

5. Predrag Rajkovic (Stade de Reims) : 10

-. Benjamin Lecomte (AS Monaco) : 10

7. Jessy Moulin (ASSE) : 9

-. Walter Benitez (OGC Nice) : 9

9. Paul Bernardoni (Angers SCO) : 8

–. Steve Mandanda (OM) : 8

–. Alexandre Oukidja (FC Metz) : 8

11. Eji Kawashima (RC Strasbourg Alsace) : 7

— Baptiste Reynet (Nîmes Olympique) : 7

— Jean-Louis Leca (RC Lens) : 7