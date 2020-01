OM : Oubliez les tensions avec JHE, Villas-Boas s’offre un weekend au ski !

La semaine a été tendue à l’Olympique de Marseille après les déclarations offensives d’André Villas-Boas en conférence de presse ce jeudi. De quoi décompresser un peu ce week-end…

Ça y est ! André Villas-Boas a enfin pu goûter à la neige française ! Il s’est offert une sortie dans la station de Vars pour faire un peu de snowboard. Une manière de terminer la semaine en beauté après la qualification en huitième de finale de Coupe de France hier soir et sa mise au point sur son différent avec son président (voir plus bas).

#OM après Granville-OM et une semaine difficile André Villas-Boas a enfin pu skier à Vars. Le coach de l’OM va pouvoir décompresser 🔵⚪️@OM_Officiel @maritimamedias #TeamOM pic.twitter.com/l5CsJHwelW — Karim Attab (@karimattab1) January 18, 2020





« Je ne cherche pas une porte de sortie pour un grand club ! »

« J’ai parlé avec Jacques-Henri (Eyraud), les choses sont de retour à la normale. Il y a toujours un manque de communication dans les organisations, ce qui amène à ces situations-là. Nous sommes deux hommes professionnels capables de mettre des choses en place pour le bien de l’OM et le respect des supporters. On reviendra sur notre réunion lundi. Je reste focalisé sur notre objectif. (…) Tout ce qui est sorti, ce sont des mensonges, ce n’est pas vrai. Je ne cherche pas une porte de sortie pour un grand club. J’ai plus de chances d’être dans le désert que dans un grand club ! Tout va revenir à la normale et on va régler les choses. »

