OM – Ounahi : « ça ne sert à rien de mettre plus de doute dans le groupe »

L’Olympique de Marseille concède un match nul face à Metz (1-1). Réduits à 10 contre 11 pendant plus d’heure de jeu, les marseillais avaient réussi à ouvrir le score, mais se sont fait rejoindre. La réaction du milieu de terrain Ounahi au micro de Prime Video au terme de la rencontre.

Le milieu de terrain Azzedine Ounahi a réagi au micro de Prime video juste après la fin du match :

« On est à cinq occasions à la mi temps mais on ne les met pas je suis le premier concerné. On doit tuer le match en 1ere période. On a fait un match costaud avec de l’envie et une bonne mentalité. Il faut se remettre au travail. Il faut juste tuer les occasions . A chaque match on a des opportunités mais on ne les met pas, c’est un problème. Aujourd’hui j’ai trois occasions nettes pour marquer et je ne les mets pas. Il reste encore beaucoup de matchs dans le championnat, ça ne sert à rien de se mettre plus de doute dans le groupe, » a déclaré Ounahi au micro de Prime Video

