La CAN aura lieu début de l’année 2024. Deux Marseillais devraient y participer avec le Maroc : Ounahi et Harit. Pour leur sélectionneur, ils ne sont pas favoris !

L’Olympique de Marseille va voir partir plusieurs de ses éléments à la CAN au début de l’année 2024. Parmi eux, deux Marocains : Ounahi et Harit qui devraient être appelés pour jouer avec leur sélection. Au micro de Canal + Afrique, leur sélectionneur Walid Regragui s’est exprimé sur les chances du Maroc de remporter la compétition. D’après lui, rien n’est écrit malgré leur belle épopée en Coupe du Monde au Qatar.

Maroc, CAN : les mots forts de Walid Regraguihttps://t.co/Vb4X1jnflk — Foot Mercato (@footmercato) December 15, 2023

« Le Maroc est favori quand vous le décidez (rires). C’est vrai qu’en tant que coach, ma dernière sortie avait fait un peu jaser (ndlr : celle de dire que le Maroc n’était pas le grand favori). Mais j’ai essayé d’être le plus honnête possible. Bien sûr que sur le papier il y a 10 équipes favorites et qu’on est dedans. Mais dire favori ultime le Maroc, dans une CAN en Afrique subsaharienne, là où on n’a jamais excellé, nous les pays maghrébins, avec cet après Mondial où tous les pays, et c’est vrai que ça n’a pas plu à tout le monde, rêvent de nous taper, affirme Walid Regragui au micro de Canal + Afrique. On l’a vu sur les derniers matches. Ca va être compliqué pour nous, et puis les autres équipes ont progressé depuis. Nous, on y va avec de l’ambition et les joueurs savent ça. Mais dire qu’on est sur de gagner ou d’être dans le dernier carré… Quand je vois le talent ça va être une des meilleures CAN de l’histoire. »

Il va y avoir un gros problème à gérer

Jean Charles de Bono estime qu’il y aura trop d’absents en janvier lors de la CAN, il pense à Ounahi, Gueye, Harit, Sarr et Ndiaye (Mbemba et Mughe devraient eux aussi y participer). « Tu vas perdre Ndiaye et Sarr, deux joueurs offensifs. Pour moi cela va être un gros problème à gérer pour l’OM. C’était peut être des opportunités, on a fait des erreurs, peut être pour les payer moins cher. Mais Gattuso va devoir reconstituer tout son effectif offensif, au milieu et sur les côtés… »