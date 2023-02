OM – Ounahi : « J’ai fait comme à Angers pour ma première entrée ! « 

L’Olympique de Marseille s’impose face au FC Nantes ce samedi à l’occasion de la 21e journée de Ligue 1. Le néo marseillais Azzedine Ounahi a inscrit un superbe but en toute fin de match. Il s’est exprimé au micro de prime Video au terme de la rencontre :

A lire aussi : FC Nantes – OM : Les MARSEILLAIS METTENT LA PRESSION SUR LE PSG ET LENS ! LE BIJOU D’OUNAHI !

« J’ai fait comme à Angers pour ma première entrée j’avais déjà marqué pour mon premier match en Ligue 1 au bout de deux minutes de jeu. Aujourd’hui on a fait un super match en première mi-temps on a été solide, il n’y a pas eu beaucoup d’occasions. En seconde période on a assumé, on a eu la maîtrise du ballon et on a fini avec deux super buts. Je suis donc très content pour ma première. On rentre avec les trois points donc c’est parfait. Quand j’étais à Angers je regardais les matchs de l’OM. C’est le jeu que j’aime, je suis un joueur de foot j’aime bien quand mon équipe à la maîtrise du ballon et les matchs. C’est à l’image de ce qu’on a fait aujourd’hui. » Azzedine Ounahi – Source Prime Video 01/02/2023

A lire aussi : OM : Le deuxième but marseillais sur un bijou d’Ounahi !