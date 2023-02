OM : Ounahi va devoir prendre son mal en patience…

L’OM reçoit le PSG, le 8 février pour le 8ème de finale de coupe de France. Après la défaite 1-3 contre Nice, Tudor devrait aligner un 11 de départ plus habituel. Ce qui pousserait la recrue Azzedine Ounahi à démarrer sur le banc.

Azzedine Ounahi ne devrait pas débuter le match de coupe de France contre le PSG. Après avoir perdu 1-3 contre Nice en Ligue 1, en ayant fait tourner l’effectif. Tudor souhaiterait revenir à un 11 de départ plus classique. Selon l’Equipe, le duo Veretout/Rongier semble indéboulonnable pour Tudor. Mattéo Guendouzi devrait évoluer plus haut comme à son habitude. Ounahi devrait donc démarrer la rencontre sur le banc. L’international marocain va devoir être patient car les places sont chères au milieu, il peut aussi évoluer un cran plus haut mais là aussi avec Under, Payet, Malinovskyi et peut être Sanchez la concurrence fait rage…

»Évidemment qu’il aura besoin de temps pour s’adapter à notre style parce qu’il vient d’un club où il pratiquait des choses totalement différentes. Il aura besoin de temps. Il a du talent, tout le monde l’a vu. L’une des raisons pour lesquelles on l’a recruté, c’est son talent. » Igor Tudor – Source : beIN Sport (2/02/2023)Tudor ne pourra pas compter en défense sur Balerdi et Bailly, tous deux suspendus.