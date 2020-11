OM : Ouvrard explique pourquoi le club s’est installé sur Twitch !

C’est une nouveauté en 2020, l’Olympique de Marseille diffuse du contenu sur la plateforme de streaming Twitch. Hugues Ouvrard, nouvelle tête de la direction de l’OM explique à L’Equipe pourquoi le club s’est dirigé vers ce réseau.

Cet été, l’OM a rendu officiel son partenariat avec la plateforme de streaming Twitch. Hugues Ouvrard, Head Of Business du club y est pour quelque chose…

CONFINEMENT, ARRÊT DE CHAMPIONNAT… Nos supporters avaient faim de foot — OUVRARD

En effet, l’ancien employé d’Electronic Arts et Xbox a expliqué au journal L’Equipe les raisons qui ont poussé l’OM a se rapprocher de Twitch pour diffuser notamment les conférences de presse ainsi que certains matchs amicaux.

A LIRE AUSSI : Finances OM : Augmentation de capital de 132M€ !

« J’étais un consommateur de Twitch dans ma vie professionnelle d’avant, ça m’a permis de bien connaître l’outil. Ces rencontres n’intéressaient pas les diffuseurs habituels. On sortait du confinement et de l’arrêt du Championnat. Nos supporters avaient donc faim de foot, on ne pouvait pas avoir ces deux matches filmés et ne pas les montrer. On a donc contacté Twitch, qui a été réactif. On a trouvé un accord rapidement. La pandémie nous a amenés à nous poser des questions. Comment permettre à nos supporters de voir plus de foot et plus d’OM ? Comment interagir avec eux, notamment quand nos matches se jouent à huis clos ? Twitch répond à ces objectifs. Son principal intérêt, c’est son interactivité. C’est le nouveau lieu de rendez-vous pour des contenus plus profonds, plus riches, où l’on peut échanger durant plusieurs heures et de manière immédiate. Aucun autre réseau social ne le permet »

Hugues Ouvrard – Source : L’Equipe (18/11/20)

Un bon papier sur Twitch et l’OM, par @BMarmonier https://t.co/zpD50K9x3r — Paul Arrivé (@Paul_Dejala) November 18, 2020

FOOTBALL CLUB DE MARSEILLE EST AUSSI SUR TWITCH !

FCM est également présent sur Twitch depuis octobre 2019. N’hésitez pas à venir nous suivre pour ne rater aucune émission en direct.