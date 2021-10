Le président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria était présent aux deux cérémonies en hommage à Bernard Tapie, ce jeudi et vendredi. L’espagnol a même réconforté le fils du boss, Stéphane Tapie…

Ce jeudi, le cercueil de Bernard Tapie a été déposé au milieu de la pelouse du stade Vélodrome, sous les applaudissements des supporters de l‘OM. Juste avant son arrivée, le club avait décidé de rediffuser le match face à Milan en 1993. Le « boss » est entré sur Jump, accompagné de membres de groupes de supporters, qui ont pu lire une lettre très émouvante à son honneur. Ces derniers ont publié ces quelques lignes sur les réseaux sociaux à l’honneur du président historique de l’Olympique de Marseille.

Présent, Pablo Longoria avait déjà rencontré Bernard Tapie, selon les informations de Karim Attab. En effet, le jeune président s’est rendu chez le boss à Paris afin de discuter de longues heures avec lui. Il a même bu un café avec Eric Di Meco, comme il l’a déclaré sur Maritima :

Longoria a rencontré Tapie– Attab

« Pablo Longoria a rencontré Bernard Tapie. Une connaissance en commun a organisé un rendez-vous à Paris chez Bernard Tapie parce que Pablo Longoria voulait le rencontrer. Il y a eu une conversation de plusieurs heures entre les deux hommes, et Bernard Tapie aurait même dit à Pablo Longoria qu’il était surpris de sa connaissance de l’histoire de Marseille. » Karim Attab— Source: Maritima (08/10/21)

Je suis allé boire un café avec Longoria — Di Meco

« Je sais que le président Longoria est une personne intelligente. Venant d’un pays de football, il sait ce que représente l’histoire de l’OM. Il a compris en côtoyant l’ancien président de l’OM (Eyraud) qu’il ne fallait pas s’amuser avec ça. Il a demandé a me rencontrer, puis on est allé boire un café. Il souhaitait s’imprégner de la ville et de l’OM… » Eric Di Meco— Source: Maritima (08/12/21)

#OM dans le Bar des supporters spécial « hommage Bernard Tapie » avec Éric Di Meco, JC De Bono, Christian Cataldo, Alain Soultanian et Jacques Bayle nous avons évoqué la rencontre entre Pablo Longoria et Bernard Tapie à Paris au printemps. @OM_Officiel @maritimamedias #TeamOM pic.twitter.com/hwSBj9p5Lv — Karim Attab (@karimattab1) October 8, 2021

Son fils Stéphane, s’est félicité de cet hommage :

Il est chez lui– Stéphane Tapie

« J’avais dit que je le ramenais à la maison. Il est chez lui. Les supporters étaient là, Pablo Longoria nous a accueillis les bras ouverts. Les joueurs aussi. Il serait fier. Et il est fier. Il est là, il est sur la pelouse. De temps en temps il y aura des tacles magiques qui sortiront de la pelouse. Il est chez lui » Stéphane Tapie— Source: BFM (08/10/21)