OM: Pablo Longoria prêt à sur un ancien du club pour renforcer le staff ?

Passé par l’Olympique de Marseille a la fin des années 90, Jean-Baptiste Grisoli pourrait redevenir le médecin du club. Pablo Longoria serait satisfait par son profil et pourrait débarquer très rapidement.

Le mercato marseillais se fait sur et en dehors du terrain. En effet, si Pablo Longoria aurait annoncé pas moins de 11 recrues cet été, le staff médical doit aussi connaître des modifications. C’est en ce sens que l’OM devrait recruter un médecin bien connu au club.

Longoria conquit par Grisoli ?

L’Olympique de Marseille est à la recherche d’un nouveau médecin et pourrait même l’avoir déjà trouvé. En effet, selon les informations de RMC Sport et de Florent Germain, Pablo Longoria souhaiterait faire revenir Jean-Baptiste Grisoli au club. Ce dernier est passé par l’Olympique de Marseille durant sa carrière à la fin des années 90 lorsque Rolland Courbis ou encore Bernard Casoni étaient à la tête de l’effectif olympien. Pour rappel, Grisoli est également passé par le staff médical du RC Toulon, du XV de France et du SC Bastia. Toute cette expérience semble avoir conquis Pablo Longoria, qui devrait le faire revenir au club rapidement en vu du mercato agité que risque de connaître l’OM.