OM: Paganelli encense Gigot !

Douzième de Ligue 1 après treize journées, l’Olympique de Marseille vit une première partie de saison difficile. Les Olympiens manquent cruellement de caractère.

Interrogé en conférence de presse sur le caractère de l’OM, Gennaro Gattuso a fustigé ses joueurs en expliquant que l’on « gagnera pas avec une bande d’enfants de coeur ». En ce sens, le retour de Samuel Gigot, suspendu face à Strasbourg, ne peut-être que bénéfique, comme l’affirmait le technicien italien: « Gigot c’est vraiment un guerrier, un joueur qui fait tout à 100% tout le temps. Selon moi Samuel représente ce qu’il faut, il dit ce qu’il pense. » Un constat partagé par Laurent Paganelli, qui estime que le défenseur central mérite amplement son brassard de capitaine.

« Gigot incarne les valeurs de l’OM, il mérite le brassard »

🔵⚪️ | Gigot, un modèle d’inspiration ⏳ Le retour de Sam Gigot pourrait faire du bien pour le match de ce soir, même si les problèmes olympiens sont concentrés sur l’animation et la finition. 🗞️ La Provence du jour lui consacre un focus ce matin. Laurent Paganelli témoigne :… pic.twitter.com/sjbtQuFIC3 — LePetitOM (@LePetitOM) November 30, 2023

« J’ai trouvé ça génial quand il a signé à Marseille, a confié le consultant Canal + dans les colonnes de La Provence. C’est une vraie fierté pour lui, il représente le club, la région. J’aime ce style de joueur, tu peux aller à la guerre avec lui et il incarne les valeurs de l’OM. Il a grandi là-dedans, il mérite le brassard. Je préfère 11 Gigot sur le terrain que des joueurs qui arrivent et repartent au bout d’un an. J’avais parlé de lui à Saint-Étienne et à l’OM, je leur disais que c’était Tarzan.”

À noter que Samuel Gigot devrait faire son retour dans le onze de départ de Gattuso ce jeudi soir face à l’Ajax. En cas de victoire, l’OM validerait son ticket pour la phase finale de la Ligue Europa.