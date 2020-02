Pallois banalise le Vélodrome et lance OM vs Nantes

L’OM accueille le FC Nantes ce samedi après-midi à l’occasion de la 26e journée de championnat. Le nantais Nicolas Pallois a affirmé ne pas être impressionné par le vélodrome et a prévenu son ancien coéquipier Valentin Rongier…

Les marseillais restent sur une série de 14 matchs sans défaite en championnat. Des bons résultats qui ont permis aux olympiens de se hisser à la seconde place du classement en comptant onze points d’avance sur le troisième, le Stade Rennais. La réception du FC Nantes dimanche soir pour le compte de la 26e journée de championnat, s’annonce important pour conserver l’avance sur les poursuivants. Le nantais Pallois s’est exprimé sur les retrouvailles de Rongier avec son ancien club mais aussi sur l’enceinte marseillaise qui ne l’impressionne guère…

Le vélodrome est un stade comme un autre– Pallois

» Non, c’est un stade comme un autre, ça ne change pas ma vie. Que ce soit à Marseille, à Paris, à Reims ou à Metz ce sont trois points envisageables. Ça marche dans les deux sens, lui aussi me retrouvera. C’est un joueur qui a apporté à Nantes, qui apporte à Marseille. Mais après c’est un adversaire comme un autre, je n’ai plus hâte que ça de le retrouver. » Nicolas Pallois Source: Ouest-France