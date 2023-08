OM – Panathinaikos (1-0) : Le but d’Aubameyang d’entrée de jeu !

Journaliste professionnel suiveur de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM pour le média marseillais Football Club de Marseille.

L’OM n’a pas eu le temps de douter. Le Pana a laissé des espaces et Sarr en a profité pour servir Aubameyang en profondeur, l’attaquant élimine le portier et marque dans le but vide (1-0 / 2′).