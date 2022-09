OM : Pape Gueye fait une demande aux supporters pour Steve Mandanda !

Avant de rejoindre la sélection Sénégalaise dans quelques jours, le milieu de l’OM Pape Gueye était présent en conférence de presse à 48H de la réception de Rennes.

Remplaçant lors des trois premiers matchs de championnat, Pape Gueye a su montrer ses qualités à son entraîneur pour intégrer la rotation de l’effectif. S’il n’a pas pris part à la défaite en Ligue des champions contre Francfort, il a disputé l’intégralité de la rencontre contre Lille le week-end dernier. Présent ce vendredi après-midi en conférence de presse, l’international Sénégalais a abordé le retour de Steve Mandanda à Marseille . Le milieu Sénégalais a expliqué le rôle important de l’ancien capitaine marseillais dans sa venue à l’OM.

« Steve (Mandanda) on échange souvent. Je suis très proche de lui, on sait tous ce qu’il a fait pour l’OM et l’amour qu’il a pour ce club. j’espère que les supporters vont bien l’accueillir chez lui. Steve m’a beaucoup parlé. J’ai joué avec quelqu’un de sa famille, il est parti jeune du Havre, il sait ce que cela fait d’arriver ici. Il est adorable, c’est un grand frère pour moi. Il m’a toujours aidé. On était tous déçu de son départ, c’est un choix. Ça va faire bizarre de le revoir avec un autre maillot, si je joue j’espère marquer contre lui » Pape Gueye – Source : Conférence de presse (16/09/2022)

