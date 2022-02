OM – Pape Gueye : « La conférence League ? pas une consolante! »

Avant la reception du FK Qarabag en Conférence League, Pape Gueye était au Stade Vélodrome ce mercredi afin de répondre aux questions des journalistes. Le milieu de terrain champion d’Afrique a évoqué cette nouvelle compétition européenne…

On a beaucoup étudié Qarabag, ça ne va pas être facile — Gueye

« On aborde la compétition sereinement, on a bien travaillé toute la semaine. On a beaucoup étudié Qarabag, ça ne va pas être facile. On a à cœur de gagner à domicile. (…) La Ligue Europa Conférence ? Ce n’était pas l’objectif initial, on ne va pas le cacher. Mais l’équipe et moi, on ne le prend pas comme une consolante. On est un grand club, on se doit de gagner tous types de matchs dans toutes les compétitions et l’objectif est d’aller au bout. » Pape Gueye – source : Conférence de presse (16/02/2022)

#Gueye : « C’était pas l’objectif initial. Toute l’équipe ne prend pas cette compétition pour une consolante. Nous sommes un grand club, on se doit de gagner tous types de matchs dans tous types de compétition. L’objectif est d’aller au bout. » #LiveFCM #TeamOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 16, 2022